«Это не конец, впереди третья игра». Хавбек Сенегала Сарр — после поражения от Норвегии

Полузащитник сборной Сенегала Исмаила Сарр заявил, что команда продолжит борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В матче 2-го тура группового этапа сенегальцы уступили сборной Норвегии со счётом 2:3. Встреча проходила в Нью-Джерси, США, Сарр отметился дублем, однако этого не хватило для победы.

«Было тяжело после игры с Норвегией. Мы немного разочарованы. Но это ещё не конец, впереди третья игра. Мы поедем туда, чтобы победить, будем усердно работать», — приводит слова хавбека официальный сайт ФИФА.

Сборная Норвегии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей‑офф, занимая второе место в группе I. На первом месте находится Франция, у которой также шесть очков, на третьем — Сенегал без набранных очков, а на последней строчке расположилась команда Ирака, которая тоже не заработала ни одного очка.

26 июня Франция и Норвегия сыграют между собой, а сборная Сенегала встретится со сборной Ирака.