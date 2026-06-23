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«Это не конец, впереди третья игра». Хавбек Сенегала Сарр — после поражения от Норвегии

«Это не конец, впереди третья игра». Хавбек Сенегала Сарр — после поражения от Норвегии
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Полузащитник сборной Сенегала Исмаила Сарр заявил, что команда продолжит борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В матче 2-го тура группового этапа сенегальцы уступили сборной Норвегии со счётом 2:3. Встреча проходила в Нью-Джерси, США, Сарр отметился дублем, однако этого не хватило для победы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

«Было тяжело после игры с Норвегией. Мы немного разочарованы. Но это ещё не конец, впереди третья игра. Мы поедем туда, чтобы победить, будем усердно работать», — приводит слова хавбека официальный сайт ФИФА.

Сборная Норвегии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей‑офф, занимая второе место в группе I. На первом месте находится Франция, у которой также шесть очков, на третьем — Сенегал без набранных очков, а на последней строчке расположилась команда Ирака, которая тоже не заработала ни одного очка.

26 июня Франция и Норвегия сыграют между собой, а сборная Сенегала встретится со сборной Ирака.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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