Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдавал повторный тест на допинг

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдавал повторный тест на допинг
Комментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело повторное тестирование подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в апреле форвард проходил первое в 2026 году тестирование, в результате которого было выявлено наличие в организме запрещённых Всемирным антидопинговым агентством веществ.

Форварда отстранили от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило нападающему участвовать в тренировках и соревнованиях.

За «Спартак» Заболотный выступает с 2025 года. Прежде он играл за «Зенит», ЦСКА и некоторые другие российские команды.

Материалы по теме
В «Спартаке» назвали футболистов, которые начнут подготовку к сезону позднее других
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android