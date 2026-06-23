Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдавал повторный тест на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело повторное тестирование подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в апреле форвард проходил первое в 2026 году тестирование, в результате которого было выявлено наличие в организме запрещённых Всемирным антидопинговым агентством веществ.

Форварда отстранили от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило нападающему участвовать в тренировках и соревнованиях.

За «Спартак» Заболотный выступает с 2025 года. Прежде он играл за «Зенит», ЦСКА и некоторые другие российские команды.