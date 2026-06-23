Гришин: Роналду просто стоит и ждёт передачи, а Холанд — машина, сам зарабатывает моменты

Российский экс-футболист Александр Гришин сравнил форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026. Норвежец за два матча мирового первенства забил четыре гола, у португальца пока один матч и нет голов.

«Холанд просто машина. Это форвард таранного типа, который не чурается черновой работы. Отрабатывает до конца, отбирает мячи, играет на команду. Это не Роналду, который стоит и ждёт передачи. Холанд сам зарабатывает свои моменты. Он всегда в борьбе, всегда в моменте. Этого игрока надо на руках носить. Настоящая звезда. Он будет дальше забивать и ставить рекорды в сборной Норвегии», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».