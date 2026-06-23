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Мбаппе отреагировал на голевой рекорд Месси на чемпионатах мира

Мбаппе отреагировал на голевой рекорд Месси на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на исторический рекорд аргентинского форварда Лионеля Месси по голам в истории чемпионатов мира. В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. У Мбаппе также 16 забитых мячей.

«Лео всегда забивает. Он всегда это делал и будет делать. Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать ещё больше усилий! Вообще не зацикливаюсь на этом. Думаю только о том, чтобы помочь своей сборной», — приводит слова Мбаппе TyC Sports в соцсети X.

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