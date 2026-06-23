Главное с ЧМ-2026 на 23 июня: бомбардирские подвиги Месси и Мбаппе, ЧП на матче Франции

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, Килиан Мбаппе вырвался на вторую строчку в бомбардирском рейтинге, Эрлинг Холанд оформил дубль и подарил Норвегии путёвку в плей-офф, а матч сборной Франции был остановлен почти на два часа.

Главное с ЧМ-2026 на 23 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.