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Главное с ЧМ-2026 на 23 июня: бомбардирские подвиги Месси и Мбаппе, ЧП на матче Франции

Главное с ЧМ-2026 на 23 июня: бомбардирские подвиги Месси и Мбаппе, ЧП на матче Франции
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, Килиан Мбаппе вырвался на вторую строчку в бомбардирском рейтинге, Эрлинг Холанд оформил дубль и подарил Норвегии путёвку в плей-офф, а матч сборной Франции был остановлен почти на два часа.

Главное с ЧМ-2026 на 23 июня:

  1. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
  2. Килиан Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
  3. Матч Франция — Ирак был прерван почти на два часа из-за форс-мажора.
  4. Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле забил первый гол в карьере на чемпионатах мира.
  5. Месси повторил редкое достижение, покорявшееся Саленко и Эйсебио на чемпионатах мира.
  6. Губерниев назвал Роналду «поленом» в сравнении с Месси.
  7. Эрлинг Холанд оформил дубль и был признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 с Сенегалом.
  8. Месси установил сразу два рекорда ЧМ по пенальти в матче с Австрией.
  9. Шмейхель высказался о первом голе Месси в ворота Австрии: «Этот мяч нельзя было засчитывать».
  10. Пирс Морган «подколол» Месси из-за промаха с пенальти.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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