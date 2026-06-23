Главное с ЧМ-2026 на 23 июня: бомбардирские подвиги Месси и Мбаппе, ЧП на матче Франции
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, Килиан Мбаппе вырвался на вторую строчку в бомбардирском рейтинге, Эрлинг Холанд оформил дубль и подарил Норвегии путёвку в плей-офф, а матч сборной Франции был остановлен почти на два часа.
Главное с ЧМ-2026 на 23 июня:
- Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
- Килиан Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
- Матч Франция — Ирак был прерван почти на два часа из-за форс-мажора.
- Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле забил первый гол в карьере на чемпионатах мира.
- Месси повторил редкое достижение, покорявшееся Саленко и Эйсебио на чемпионатах мира.
- Губерниев назвал Роналду «поленом» в сравнении с Месси.
- Эрлинг Холанд оформил дубль и был признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 с Сенегалом.
- Месси установил сразу два рекорда ЧМ по пенальти в матче с Австрией.
- Шмейхель высказался о первом голе Месси в ворота Австрии: «Этот мяч нельзя было засчитывать».
- Пирс Морган «подколол» Месси из-за промаха с пенальти.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Материалы по теме
Комментарии