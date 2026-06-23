«Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир». Холанд — о матче с Францией на ЧМ

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о предстоящем матче с Францией в 3‑м туре группового этапа ЧМ‑2026.

«Честно говоря, сейчас этот матч меня уже мало волнует! Мы вышли в следующий этап — нам удалось пройти дальше, это невероятно, так что этот матч уже не особо меня интересует. Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир», — приводит слова Холанда Actu Foot в соцсети.

Сборная Норвегии набрала шесть очков после двух туров и гарантировала себе выход в плей‑офф, занимая второе место в группе I. На первом месте находится Франция, у которой также шесть очков. 26 июня Франция и Норвегия сыграют между собой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.