«Ростов» объявил о переходе вратаря из «Краснодара»

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из «Краснодара». Вратарь присоединился к жёлто-синим на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

«Даниил Голиков в составе «Ростова»! Вратарь «Краснодара» проведёт этот сезон в нашей команде. Даниил – выпускник академии ФК «Краснодар». За команду «Краснодар-2» провёл 43 матча, в 13 из них оставил ворота в неприкосновенности. Вторую половину сезона-2025/2026 провёл в аренде в ФК «Челябинск», где сыграл пять матчей. Рады приветствовать», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

«Ростов» прошлый сезон завершил на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.