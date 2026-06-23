Форвард Алжира Марез — второй после Миллы африканский футболист с ассистом на ЧМ в 35+ лет

Нападающий сборной Алжира Рияд Марез в возрасте 35 лет и 4 месяцев стал вторым по возрасту африканским футболистом, отдавшим результативную передачу на чемпионате мира. Рекорд по‑прежнему принадлежит форварду сборной Камеруна Роже Милле — он выполнил результативную передачу в матче с Англией 1 июля 1990 года в возрасте 38 лет и 1 месяца. Данные приводит Actu Foot в соцсети.

Марез сделал голевую передачу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 с командой Иордании. Встреча прошла сегодня, 23 июня, и завершилась победой Алжира со счётом 2:1.

После двух матчей сборная Алжира занимает третье место в группе J с тремя очками. Следующую встречу команда проведёт 28 июня с Австрией — это будет игра 3-го тура группового этапа.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.