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«Своеобразный». Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Глеб оценил ЧМ-2026

«Своеобразный». Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Глеб оценил ЧМ-2026
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб оценил проходящий чемпионат мира — 2026. Турнир принимают США, Мексика и Канада. Впервые в истории чемпионата мира играют сразу 48 национальных сборных.

«Своеобразный чемпионат мира. Пока было игры три, которые действительно понравились. Ждём плей-офф, может, будет поинтереснее. Что касается нововведений в правилах на этом ЧМ, я сам с ними не сталкивался. Чтобы оценить, надо находиться непосредственно на поле и чувствовать погоду и так далее», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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