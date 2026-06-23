«То, чего он добивается в таком возрасте, просто невероятно». Деклан Райс — о Месси

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. На чемпионате мира 2026 года форвард забил все пять мячей своей команды в двух матчах.

«Лионель Месси, то, что мы видим сейчас, это действительно нечто особенное. То, чего он добивается в таком возрасте, просто невероятно. Как болельщик, любитель футбола и профессиональный футболист, получаю огромное удовольствие, когда смотрю на его игру», — приводит слова Райса инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.