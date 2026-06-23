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Файзуллаев поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026

Файзуллаев поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026
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Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. В матче 1-го тура группового этапа турнира узбеки уступили Колумбии со счётом 1:3, Файзуллаев забил гол, во 2-м туре Узбекистан сыграет с Португалией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

— Скажи про общие впечатления от чемпионата мира.
— Ну, чемпионат мира — это чемпионат мира. Совсем другой уровень. Это, по-моему, лучший турнир в карьере любого игрока. Очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира и достойно играли [в матче с Колумбией], думаю. В первом тайме, конечно, чуть волновались, волнение было, а во втором тайме всё ушло — и начали как бы показывать игру, — сказал Файзуллаев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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