Файзуллаев поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. В матче 1-го тура группового этапа турнира узбеки уступили Колумбии со счётом 1:3, Файзуллаев забил гол, во 2-м туре Узбекистан сыграет с Португалией.

— Скажи про общие впечатления от чемпионата мира.

— Ну, чемпионат мира — это чемпионат мира. Совсем другой уровень. Это, по-моему, лучший турнир в карьере любого игрока. Очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира и достойно играли [в матче с Колумбией], думаю. В первом тайме, конечно, чуть волновались, волнение было, а во втором тайме всё ушло — и начали как бы показывать игру, — сказал Файзуллаев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.