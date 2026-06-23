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Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Месси — величайший, его рекорды в 38 лет не удивляют

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Месси — величайший, его рекорды в 38 лет не удивляют
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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о новом рекорде форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Накануне он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Месси и так самый легендарный и лучший. То, что он бьёт рекорды даже в 38 лет, неудивительно. В матче с Австрией забил два, а мог и все четыре. Просто красавчик. Всем, кто сейчас смотрит матчи Месси, надо наслаждаться. Он ведь тоже скоро закончит, здорово, что мы ещё можем наблюдать за этим.

Я бы не сравнивал Месси и Роналду. В мире много фанатов Месси и много тех, кто считает Роналду лучшим. В истории футбола таких ситуаций было много. Но лично для меня это два легендарнейших и талантливейших футболиста. Роналду всегда был… Не ниже, но просто рядом. А Лео — величайший», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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