«Спартак» предложил своего защитника нескольким клубам РПЛ — источник

Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего россиянина были предложены нескольким клубам Мир Российской Премьер-Лиги. Один из этих клубов — самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Отмечается, что у «Крыльев» также есть вариант подписания флангового защитника «Зенита» Юрия Горшкова.

Напомним, Илья Самошников перешёл в «Спартак» летом 2025 года, но закрепиться в составе красно-белых не сумел, проведя всего три матча за сезон чемпионата России. Горшков выступает за «Зенит» с 2024 года — на его счету 22 сыгранные встречи в составе петербуржцев.