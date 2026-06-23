Андрей Аршавин объяснил, почему считает Гарри Кейна главным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему считает английского форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна главным претендентом на «Золотой мяч» — 2026. На проходящем этим летом чемпионате мира Кейн забил два гола за сборную Англии.

— Как считаете, Кейн прямо сейчас главный претендент на «Золотой мяч»?

— Мне кажется, да.

— Почему?

— Ну, потому что он назабивал там кучу голов. Его «Бавария», в принципе, играла в отличный футбол и вылетела только от «ПСЖ» (в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). И у Англии хорошие шансы выиграть этот чемпионат мира, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.