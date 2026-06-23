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Холанд отреагировал на победу Норвегии над Сенегалом

Холанд отреагировал на победу Норвегии над Сенегалом
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды над Сенегалом в матче 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 — форвард оставил пост в социальной сети после игры. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу Норвегии, а на счету Холанда — дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

«Пока всё хорошо», — написал Холанд в соцсети.

После двух туров сборная Норвегии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей‑офф, заняв второе место в группе I. Лидирует Франция, у которой также шесть очков. Очная встреча этих команд состоится 26 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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