Холанд отреагировал на победу Норвегии над Сенегалом

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды над Сенегалом в матче 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 — форвард оставил пост в социальной сети после игры. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу Норвегии, а на счету Холанда — дубль.

«Пока всё хорошо», — написал Холанд в соцсети.

После двух туров сборная Норвегии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей‑офф, заняв второе место в группе I. Лидирует Франция, у которой также шесть очков. Очная встреча этих команд состоится 26 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.