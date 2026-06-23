Месси забил 24% всех голов на ЧМ среди игроков старше 35 лет

24% всех голов, когда‑либо забитых игроками в возрасте 35 лет и старше на чемпионате мира по футболу, принадлежат форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Opta Analyst в соцсети.

На чемпионате мира 2026 года аргентинский форвард забил все пять мячей своей команды в двух матчах. Так, в матче 2-го тура с Австрией (2:0) Месси оформил дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.