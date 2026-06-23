Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси забил 24% всех голов на ЧМ среди игроков старше 35 лет

Месси забил 24% всех голов на ЧМ среди игроков старше 35 лет
Комментарии

24% всех голов, когда‑либо забитых игроками в возрасте 35 лет и старше на чемпионате мира по футболу, принадлежат форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Opta Analyst в соцсети.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

На чемпионате мира 2026 года аргентинский форвард забил все пять мячей своей команды в двух матчах. Так, в матче 2-го тура с Австрией (2:0) Месси оформил дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
«То, чего он добивается в таком возрасте, просто невероятно». Деклан Райс — о Месси
«Скорее всего, они победят нас и выиграют турнир». Холанд — о матче с Францией на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android