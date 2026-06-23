Представитель Захаряна отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на новости об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появились слухи, что «Краснодар» рассматривает Захаряна как потенциальную замену Эдуарду Сперцяну на случай его ухода.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В общей сложности на счету хавбека 65 встреч за команду, в которых он забил три гола и отдал три голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.