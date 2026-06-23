Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов: на этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача

Андрей Тихонов: на этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача
Комментарии

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Накануне в матче с Австрией аргентинский форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе. Теперь на счету Месси 18 голов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

— Не надо сравнивать Месси и Роналду. Это два величайших футболиста. Да, один забил чуть больше, но разницы в этом нет. Кому-то нравится Роналду, кому-то Месси. Их нельзя сравнивать, потому что это два выдающихся игрока за последнее время. Месси начал удачно чемпионат мира, а Криштиану не очень. В Аргентине все играют на Месси и молятся на него, а в сборной Португалии есть молодые футболисты, которые играют непродолжительное время, но думают, что они суперфутболисты.

— Месси стал более расслабленным после победы на ЧМ-2022?
— Это и хорошо. Когда Месси забивал второй мяч Австрии, нападающие Аргентины могли сами решать в том эпизоде, но они искали Лионеля. Посмотрите, как радовалась скамейка сборной Аргентины. На этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача.

— Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?
— Месси может им стать. Всё зависит от того, до какой стадии дойдёт Аргентина. Хочется, чтобы такой выдающийся футболист хлопнул дверью на последнем чемпионате мира, — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
«То, чего он добивается в таком возрасте, просто невероятно». Деклан Райс — о Месси
Месси забил 24% всех голов на ЧМ среди игроков старше 35 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android