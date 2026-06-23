Андрей Тихонов: на этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Накануне в матче с Австрией аргентинский форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе. Теперь на счету Месси 18 голов.

— Не надо сравнивать Месси и Роналду. Это два величайших футболиста. Да, один забил чуть больше, но разницы в этом нет. Кому-то нравится Роналду, кому-то Месси. Их нельзя сравнивать, потому что это два выдающихся игрока за последнее время. Месси начал удачно чемпионат мира, а Криштиану не очень. В Аргентине все играют на Месси и молятся на него, а в сборной Португалии есть молодые футболисты, которые играют непродолжительное время, но думают, что они суперфутболисты.

— Месси стал более расслабленным после победы на ЧМ-2022?

— Это и хорошо. Когда Месси забивал второй мяч Австрии, нападающие Аргентины могли сами решать в том эпизоде, но они искали Лионеля. Посмотрите, как радовалась скамейка сборной Аргентины. На этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача.

— Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?

— Месси может им стать. Всё зависит от того, до какой стадии дойдёт Аргентина. Хочется, чтобы такой выдающийся футболист хлопнул дверью на последнем чемпионате мира, — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.