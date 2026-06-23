Файзуллаев раскрыл, кому посвятил гол в ворота Колумбии на чемпионате мира — 2026
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Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, что посвятил забитый гол в ворота сборной Колумбии в матче 1-го тура группового этапа своей семьей и невесте. Колумбийцы одержали победу в этой встрече со счётом 3:1. Узбекистан ранее никогда не играл на чемпионатах мира.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40' 1:1 Файзуллаев – 60' 1:2 Диас – 65' 1:3 Кампас – 90+9'
— У нас со стороны впечатление было, что вы могли переломить игру и отыграться.
— Да, думаю, могли отыграться. После гола могли ко второму голу идти, но сами себе «привезли». Это опыт. Большой опыт, здесь, на чемпионате мира, такие ошибки не прощаются.
— Кому посвятил гол?
— Своей семьей и будущей невесте, — сказал Файзуллаев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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