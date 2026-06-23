Файзуллаев раскрыл, кому посвятил гол в ворота Колумбии на чемпионате мира — 2026

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, что посвятил забитый гол в ворота сборной Колумбии в матче 1-го тура группового этапа своей семьей и невесте. Колумбийцы одержали победу в этой встрече со счётом 3:1. Узбекистан ранее никогда не играл на чемпионатах мира.

— У нас со стороны впечатление было, что вы могли переломить игру и отыграться.

— Да, думаю, могли отыграться. После гола могли ко второму голу идти, но сами себе «привезли». Это опыт. Большой опыт, здесь, на чемпионате мира, такие ошибки не прощаются.

— Кому посвятил гол?

— Своей семьей и будущей невесте, — сказал Файзуллаев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.