Гендиректор «Динамо» Мх: за Мастури от ФИФА получим хорошие деньги, около € 280–300 тыс.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб получит деньги от ФИФА за участие нападающего сборной Туниса Хазема Мастури в матчах чемпионата мира.

«За Мастури от ФИФА получим хорошие деньги, это приличная сумма для нас. Около € 280–300 тыс. Это фиксированная сумма, которая не будет привязана к количеству дней Хазема в составе сборной. Если Тунис выйдет в плей-офф, сумма станет чуть больше. В любом случае мы получим хорошие деньги за него», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Хазем Мастури выступает за «Динамо» с 17 августа 2025 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 30 матчей, забив четыре мяча и сделав три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

На чемпионате мира сборная Туниса потерпела два поражения в первых двух турах: от Швеции со счётом 1:5 и от Японии — 0:4. Следующий матч команда проведёт с Нидерландами 26 июня.