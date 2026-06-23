Форвард «Монако» и сборной США Балогун хочет покинуть клуб летом — The Athletic

Нападающий футбольного клуба «Монако» и сборной США Фоларин Балогун планирует покинуть состав монегасков в текущее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, интерес к игроку проявляют клубы английской Премьер-лиги. Руководство «Монако» готово рассмотреть предложение о продаже 24-летнего американца, но не менее чем за € 50 млн.

В минувшем сезоне Балогун провёл 43 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав пять результативных передач. Его контракт с «Монако» действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В данный момент нападающий участвует в чемпионате мира по футболу — 2026. В 1-м туре группового этапа Фоларин отметился двумя голами в ворота сборной Парагвая, что помогло его команде одержать победу со счётом 4:1.