Аршавин ответил, по делу ли критикуют ФИФА за организацию чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, по делу ли критикуют ФИФА за организацию чемпионата мира — 2026. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

— Чемпионат мира много критикуют: за высокие цены, атмосферу и даже инфраструктуру. По делу?

— По организации — вход на стадион простой, нигде не сталкивались с трудностями. По заполняемости — везде биток. В городе, где играла Аргентина, из 10 болельщиков был только один с билетом. Ажиотаж большой! Хотя и цены для обычного человека удручающие. При этом не видел, чтобы где-то возникали проблемы с заполняемостью. Кстати, шоу на стадионах фантастические! И по тому, что видел я, грех жаловаться на организацию. Единственное, были проблемы с выездом со стадиона в Канзасе, где мы находились с Шапи. Там одна дорога до арены — Шапи нам сказал, что такое в порядке вещей. Не только во время чемпионата мира. В общем, сам бы рад покритиковать ФИФА, но исходя из личного опыта — не за что, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».