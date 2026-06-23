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Хуан Карлос Карседо выступил с речью перед игроками «Спартака» в преддверии нового сезона

Хуан Карлос Карседо выступил с речью перед игроками «Спартака» в преддверии нового сезона
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил перед футболистами своей команды с вступительной речью перед новым сезоном.

«Доброе утро, парни! Надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как отпраздновали победу [в Кубке России]. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И, как говорил Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон. Поэтому мы собрались здесь, чтобы усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь [в Тарасовке] историческое место: Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался, даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба», — сказал Карседо на видео в клубном телеграм-канале красно-белых.

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