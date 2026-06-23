Трамп не планирует посещать матчи ЧМ‑2026 до финала — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп вряд ли посетит матчи чемпионата мира 2026 года до финальной встречи, запланированной на 19 июля. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, появление президента на турнире до финала возможно лишь в случае выхода сборной США в полуфинал. В данный момент чемпионат мира не входит в планы политика — 4 июля он будет занят празднованием Дня независимости в США. При этом Трамп, вероятно, примет участие в церемонии награждения — ему предстоит вручить трофей капитану победившей команды в финале турнира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.