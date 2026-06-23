«Он икона, большой пример для нас». Тренер Португалии Мартинес — о Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал роль нападающего Криштиану Роналду в команде на ЧМ-2026. Он признал, что форвард в последнее время сталкивается с критикой, но подчеркнул его исключительную важность для тактики сборной и мотивации партнёров.

— Криштиану Роналду в последнее время подвергается определённой критике. Является ли он, по сути, одной из самых сильных фигур?

— Безусловно, это очень опытный игрок, что помогает. Он — отличный пример того, как люди должны сосредотачиваться. То, как он восстанавливается, как готовится… Это большой пример для нас. Роналду едет на свой шестой чемпионат мира и очень нам помогает. Но это не снимает всего разочарования, которое мы испытали после матча с Демократической Республикой Конго. Впрочем, возможно, это стало лучшей отправной точкой для подготовки к следующей игре. Думаю, завтра у нас будет команда, готовая с самого начала показать отличную игру.

— Что Криштиану даёт команде, когда находится в центре поля и в другие моменты игры?

— Мы команда, которая хочет владеть мячом и быстро его возвращать. А когда у нас мяч, нам нужно много индивидуальности, ясности в том, как добраться до штрафной площади соперника. И нужен игрок, который будет вскрывать пространство. Криштиану лучше всех это делает — цифры подтверждают. Он икона. Эти движения, вскрытие пространства… По сути, он последний элемент в нашей стратегии, — приводит слова Мартинеса Record.

Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Следующая игра сборной состоится сегодня, 23 июня, с командой Узбекистана.