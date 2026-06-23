Александр Мостовой отреагировал на слова Клода Макелеле о лучших партнёрах в карьере

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-футболиста сборной Франции Клода Макелеле о лучших партнёрах в карьере. Ранее Макелеле включил Мостового в этот список. Игроки вместе выступали за «Сельту» с 1998-го по 2000-й.

«Всем доброе утро. Ну, утро выдалось немножко таким, сумбурным. Потому что Клод Макелеле, мой бывший партнёр, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов из тех, с кем он играл. А что здесь удивительного?! Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов Европы в своё время, поэтому удивляться тут не надо, это лишнее. Правде и фактам не нужно удивляться. Так что, Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших, так что… Следите за чемпионатом мира!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.