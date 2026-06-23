Кирьяков: ночные матчи ЧМ-2026 буду смотреть с плей-офф — не спать и пить кофе

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что будет смотреть ночные матчи чемпионата мира — 2026 только с начала плей‑офф.

«Ночные матчи на групповой стадии не смотрю. Когда начнётся плей-офф, будет интереснее. Тогда некоторые матчи буду смотреть, не спать и пить кофе, чтобы в режиме онлайн увидеть эти игры. А на групповой стадии сейчас много неинтересного», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда обыграла Францию.