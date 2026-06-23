«Амкал» разгромил «Кино Чертей», 2DROTS вырвали победу у CSKA Family по пенальти

Во второй игровой день 1-го тура турнира уличного футбола зрители увидели сразу два матча.

В стартовой встрече дня «Амкал» уверенно обыграл «Кино Чертей», одержав результативную победу со счётом 15:9. Уже к перерыву команда вела 6:4, а во втором тайме окончательно сняла вопросы о победителе. Главным героем матча стал Андрей Сибскана, оформивший покер. В составе «Кино Чертей» можно отметить Эльхана, который дважды поразил ворота соперника эффектными дальними ударами. Благодаря крупной победе «Амкал» возглавил турнирную таблицу группы B после второго игрового дня.

Во втором матче на площадку вышел дебютант турнира – CSKA Family, которому противостоял один из фаворитов соревнований – 2DROTS. Дополнительный интерес к встрече был прикован из-за участия в составе армейцев бывшего тренера «дротов» Дмитрия Кузнецова. Опытный специалист имел шанс отличиться, но не сумел реализовать пенальти по ходу встречи.

Фото: Алексей Козин/пресс-служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/пресс-служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Первый тайм завершился результативной ничьей – 2:2. В составе CSKA Family отметились актёры Алексей Лукин и Дмитрий Ефремов, а за 2DROTS забивали Чужой и Эйтан. После перерыва команды продолжили обмениваться голами. У 2DROTS отличились Некит и Анар Абдуллаев, а главным героем армейцев стал задрафтованный Кирим Мовсумов, оформивший дубль. Основное время завершилось со счётом 4:4, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

В футбольной лотерее удача улыбнулась 2DROTS. Вратарь команды отразил два удара соперников, а решающий мяч забил Даниил Крапивников. Победа осталась за «дротами» – 5:4. По итогам встречи 2DROTS заработали два очка, а CSKA Family набрал одно очко.

Фото: Алексей Козин/пресс-служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/пресс-служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Отметим, за обоими матчами с трибун наблюдал бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов.

Игры 2-го тура пройдут в «Депо. Три Вокзала» 27-28 июня.

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