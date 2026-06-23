Джон Терри разочарован, что не возглавил «Челси» после ухода Марески — Daily Mail

Бывший защитник «Челси» Джон Терри признался, что был разочарован отсутствием возможности временно возглавить лондонский клуб после ухода тренера Энцо Марески, сообщает Daily Mail.

В январе 2026 года «Челси» уволил Мареску. Временным тренером на два матча был назначен Калум Макфарлейн, ранее руководивший командой «Челси» U21.

Телеведущий Пирс Морган предположил, что Терри мог воспринять выбор клуба как оскорбительный — ведь вместо опытного экс‑игрока назначили специалиста с менее очевидным бэкграундом. В ответ Терри подтвердил слова Моргана: он действительно считал себя более квалифицированным кандидатом на временную роль, учитывая преданность клубу.

При этом Терри подчеркнул, что не претендует на долгосрочное назначение: по его мнению, «Челси» — больше, чем любой отдельный человек. Он признал, что для получения должности главного тренера ему нужно пройти полноценный профессиональный путь.

Джон Терри играл за «Челси» в период с 1998 по 2017 год. С 1 июля 2026 года испанский тренер Хаби Алонсо занимает пост главного тренера лондонского клуба.