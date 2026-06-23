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ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
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«Первые два шага он делает быстро». Аршавин — о том, что Месси сохранил резкость

«Первые два шага он делает быстро». Аршавин — о том, что Месси сохранил резкость
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о футболисте сборной Аргентины Лионеле Месси. Завтра Месси исполнится 39 лет.

— Вы всё время подавали Месси как человека, у которого не особые физические данные. А вот вчера, когда на него смотрели, сказали, что осталась резкость. Вот как к 39 годам может остаться резкость?
— Первые два шага он делает быстро. Этого ему хватает, чтобы создавать себе пространство и время, чтобы отдать мяч или продвинуться.

— Вы разделяете мнение, что Месси надо было уходить из сборной на пике — после победы на чемпионате мира — 2022?
— Плюс для футбола в том, что чем дольше он играет, тем лучше для болельщиков и всего. Тем более всё равно уровень у него высокий, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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