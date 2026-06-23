Тренер «Рубина» Артига выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Франк Артига выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Инициативу по ужесточению лимита продвигает министерство спорта России.

– Вы отметили, что в условиях лимита необходимо усиление игроками с российским паспортом. Как в целом вы относитесь к лимиту на легионеров? Нужен ли он?

– Если задача состоит в том, чтобы поднять уровень сборной России и российского футбола в целом, введение лимита представляется мне не самым эффективным решением. Надо обратить внимание на детско-юношеский футбол, инвестировать в академии, в их тренерский состав, тренерские курсы. Да, это долгий и более сложный путь. Но в среднесрочной перспективе это приведёт к результату.

Мы помним примеры Бельгии, Германии, Франции. В этих странах ранее ведь не была выстроена система футбольных клубных академий, как, например, это традиционно делалось в Испании. Но на определённом этапе федерации этих стран решили обратить внимание на свои академии, стали активно вкладываться в развитие местных футбольных школ, в систему тренерского образования — и спустя некоторое время в этих странах добились улучшения уровня местных игроков. Затем их сборные достигли больших успехов, став либо чемпионами мира, либо, как Бельгия, войдя в число сильнейших футбольных держав.

В ином случае лимит приведёт лишь к тому, что клубы будут вынуждены брать российских игроков из более слабых дивизионов. А это лишь, в свою очередь, будет способствовать снижению общего уровня как в Премьер-Лиге, так и в дивизионах рангом ниже, — приводит слова Артиги «Бизнес Online».