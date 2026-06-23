Глушаков оценил шансы Мбаппе превзойти рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе. Он считает, что Мбаппе сможет превзойти аргентинского форварда Лионеля Месси в списке бомбардиров в истории чемпионатов мира.

В понедельник, 22 июня, в матчах 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 французы одержали победу над сборной Ирака со счётом 3:0, норвежцы выиграли у Сенегала (3:2), а аргентинцы обыграли команду Австрии (2:0). Месси, Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд забили по два мяча в этих встречах. Следует отметить, что Месси не реализовал пенальти в начале первого тайма. У аргентинца теперь 18 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, он является рекордсменом по этому показателю, тогда как у Мбаппе 16 забитых мячей.

«Месси — легендарный футболист, но и мировые звёзды не забивают пенальти. Месси плохо пробил. Даже если бы попал в створ, всё равно не забил бы. Мбаппе ещё может догнать Месси. У [Мбаппе] ещё пара чемпионатов мира точно будет. Месси, может, понимает, что ему сейчас нужно выиграть гонку бомбардиров. А вдруг Мбаппе больше и не сыграет на чемпионатах мира. Всякое бывает. Месси — уникум футбола, у нас таких нет и не будет. Незабитый пенальти Месси — это психология, он человек прежде всего. Это волнение, чемпионат мира, он переживает.

Второй гол Мбаппе в ворота сборной Ирака — неадекватный футбол, я вообще не понимаю все эти розыгрыши с вратарём и «привозы». Тем более на чемпионате мира. Тут не волнение, а мастерство.

На Холанде держится Норвегия, он делает результат. Такой футболист в команде — это очень важно», — сказал Глушаков в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».