Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков оценил шансы Мбаппе превзойти рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Глушаков оценил шансы Мбаппе превзойти рекорд Месси по голам на чемпионатах мира
Комментарии

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе. Он считает, что Мбаппе сможет превзойти аргентинского форварда Лионеля Месси в списке бомбардиров в истории чемпионатов мира.

В понедельник, 22 июня, в матчах 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 французы одержали победу над сборной Ирака со счётом 3:0, норвежцы выиграли у Сенегала (3:2), а аргентинцы обыграли команду Австрии (2:0). Месси, Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд забили по два мяча в этих встречах. Следует отметить, что Месси не реализовал пенальти в начале первого тайма. У аргентинца теперь 18 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, он является рекордсменом по этому показателю, тогда как у Мбаппе 16 забитых мячей.

«Месси — легендарный футболист, но и мировые звёзды не забивают пенальти. Месси плохо пробил. Даже если бы попал в створ, всё равно не забил бы. Мбаппе ещё может догнать Месси. У [Мбаппе] ещё пара чемпионатов мира точно будет. Месси, может, понимает, что ему сейчас нужно выиграть гонку бомбардиров. А вдруг Мбаппе больше и не сыграет на чемпионатах мира. Всякое бывает. Месси — уникум футбола, у нас таких нет и не будет. Незабитый пенальти Месси — это психология, он человек прежде всего. Это волнение, чемпионат мира, он переживает.

Второй гол Мбаппе в ворота сборной Ирака — неадекватный футбол, я вообще не понимаю все эти розыгрыши с вратарём и «привозы». Тем более на чемпионате мира. Тут не волнение, а мастерство.

На Холанде держится Норвегия, он делает результат. Такой футболист в команде — это очень важно», — сказал Глушаков в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Андрей Тихонов: на этом чемпионате мира, помимо мастерства, Месси сопутствует удача
Месси забил 24% всех голов на ЧМ среди игроков старше 35 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android