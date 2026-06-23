Кирьяков: ЧМ-2026 раздут по количеству команд — часть сборных не соответствует уровню

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о новом формате проведения чемпионата мира по футболу. В ЧМ-2026 участвует 48 национальных сборных.

«Хорошие матчи на чемпионате мира чередуются с откровенно слабыми. Турнир раздут по количеству команд. Часть сборных вообще не соответствует уровню такого соревнования. Из-за этого стало меньше интересных матчей. В основном интерес вызывают игры топ-сборных. Небольшая интрига была после матча Испании и Кабо-Верде, когда испанцы потеряли важные очки. Но потом всё расставили по своим местам в игре с Саудовской Аравией.

Ждём побыстрее плей-офф. Там уже будет интрига в каждом матче, где идёт речь о вылете. Интереса будет намного больше. После чемпионата мира будут сделаны выводы. Много критических стрел последует в адрес ФИФА с учётом количества команд. Наверняка будут приниматься решения, чтобы сократить такое количество сборных», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.