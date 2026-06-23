Гаджиев: Месси мог бы играть за «Анжи» времён Керимова, если бы проект продолжался

Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси мог бы стать игроком махачкалинского «Анжи» времён Сулеймана Керимова, если бы проект продолжал существовать.

«Безусловно, Месси мог бы быть [в «Анжи» Керимова, существуй проект в наши дни]. Тем более если сравнить время, оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году. Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад. В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться. Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

В понедельник, 22 июня, Месси оформил дубль в матче чемпионата мира с Австрией (2:0) и стал самым результативным бомбардиром в истории турнира с 18 голами, обойдя немца Мирослава Клозе (16).

В 2011 году Сулейман Керимов стал владельцем «Анжи», и клуб привлёк таких звёзд, как Самюэль Это'О и Роберто Карлос. В сезоне-2012/2013 махачкалинцы выиграли бронзовые медали чемпионата России. Однако позднее финансирование клуба резко сократилось, что привело к уходу лидеров команды и назначению Гаджиева на пост главного тренера.

Летом 2022-го «Анжи» утратил профессиональный статус, но в начале 2025 года было объявлено о возвращении клуба в профессиональный футбол с выступлениями в третьем дивизионе России.