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Бразильский футболист «Зенита» Нино пришёл на тренировку с учебником по русскому языку

Бразильский футболист «Зенита» Нино пришёл на тренировку с учебником по русскому языку
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино пришёл на тренировку сине-бело-голубых с учебником по русскому языку. Фотографией футболиста поделилась пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал «Зенита»

Нино 29 лет, за сине-бело-голубых центральный защитник выступает с января 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 32 матча на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован бразильский «Флуминенсе».

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