Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков сравнил Месси с Овечкиным после дубля в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026

Кирьяков сравнил Месси с Овечкиным после дубля в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026
Комментарии

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с известным российским хоккеистом Александром Овечкиным после дубля нападающего в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026 (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«В отличие от Португалии, очевидно, вся сборная Аргентины работает на Месси. Партнёры ищут одного человека, когда переходят в атаку. Во время второго забитого гола в ворота Австрии у игрока Аргентины была возможность пробить по воротам. А он искал Месси, отдал ему мяч, тот продавил защитника — и забил второй гол. Всё работает, пока есть взаимопонимание Месси и сборной. Что будет на стадии плей-офф?

Там уже другой уровень. Будет поинтереснее смотреть матчи. Тогда наверняка будут разбирать игровые действия, и Месси будет уделяться больше внимания. Сборная Аргентины напоминает хоккейный клуб «Вашингтон», где все искали Овечкина, чтобы он побил рекорд Гретцки. Самое интересное — это работает, и достаточно неплохо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
В Аргентине установили 26-метровую статую Месси. Видео
Истории
В Аргентине установили 26-метровую статую Месси. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android