Кирьяков сравнил Месси с Овечкиным после дубля в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с известным российским хоккеистом Александром Овечкиным после дубля нападающего в ворота сборной Австрии на ЧМ-2026 (2:0).

«В отличие от Португалии, очевидно, вся сборная Аргентины работает на Месси. Партнёры ищут одного человека, когда переходят в атаку. Во время второго забитого гола в ворота Австрии у игрока Аргентины была возможность пробить по воротам. А он искал Месси, отдал ему мяч, тот продавил защитника — и забил второй гол. Всё работает, пока есть взаимопонимание Месси и сборной. Что будет на стадии плей-офф?

Там уже другой уровень. Будет поинтереснее смотреть матчи. Тогда наверняка будут разбирать игровые действия, и Месси будет уделяться больше внимания. Сборная Аргентины напоминает хоккейный клуб «Вашингтон», где все искали Овечкина, чтобы он побил рекорд Гретцки. Самое интересное — это работает, и достаточно неплохо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.