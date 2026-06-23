Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Симпатизирую Криштиану». Виталий Денисов прокомментировал соперничество Месси и Роналду

«Симпатизирую Криштиану». Виталий Денисов прокомментировал соперничество Месси и Роналду
Комментарии

Бывший защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов прокомментировал заочное противостояние нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Месси — феномен. Такие футболисты, как Месси и Роналду, рождаются раз в 100 лет. Но я в их противостоянии симпатизирую Криштиану. Не хочется, чтобы он «накостылял» сборной Узбекистана (смеётся). Но если отбросить предрассудки, я за него. Каждый из пары Месси и Роналду ещё отметится голами на чемпионате мира», — приводит слова Денисова Metaratings.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Австрии (2:0) Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, доведя счёт своим голам на первенствах планеты до 18. По этому показателю аргентинец обошёл бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 забитых мячей.

Криштиану Роналду на ЧМ-2026 не отметился голами в 1-м туре, всего на мировых первенствах португалец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в 23 матчах. Во 2-м туре Португалия встретится со сборной Узбекистана, игра состоится 23 июня и начнётся в 20:00 мск.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Гаджиев: Месси мог бы играть за «Анжи» времён Керимова, если бы проект продолжался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android