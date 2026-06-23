«Симпатизирую Криштиану». Виталий Денисов прокомментировал соперничество Месси и Роналду

Бывший защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов прокомментировал заочное противостояние нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Месси — феномен. Такие футболисты, как Месси и Роналду, рождаются раз в 100 лет. Но я в их противостоянии симпатизирую Криштиану. Не хочется, чтобы он «накостылял» сборной Узбекистана (смеётся). Но если отбросить предрассудки, я за него. Каждый из пары Месси и Роналду ещё отметится голами на чемпионате мира», — приводит слова Денисова Metaratings.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Австрии (2:0) Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, доведя счёт своим голам на первенствах планеты до 18. По этому показателю аргентинец обошёл бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 забитых мячей.

Криштиану Роналду на ЧМ-2026 не отметился голами в 1-м туре, всего на мировых первенствах португалец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи в 23 матчах. Во 2-м туре Португалия встретится со сборной Узбекистана, игра состоится 23 июня и начнётся в 20:00 мск.