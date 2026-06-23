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В «Зените» рассказали о начальном этапе работы на тренировочных сборах

В «Зените» рассказали о начальном этапе работы на тренировочных сборах
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, чем занимаются футболисты команды в начале летнего учебно-тренировочного сбора. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России.

— Анатолий Александрович, несколько дней летнего сбора уже позади. Расскажите, какую работу уже проделали футболисты и что им ещё предстоит?
— Сейчас, как вы знаете, игроки традиционно сделали тест Моньони, мы получили результаты тестирования, сравнили с тем, что было на зимнем сборе. Естественно, ребята сейчас находятся в чуть лучшем состоянии, чем были зимой. Тем не менее нагрузки пока дозированы, чтобы игроки втянулись в работу.

Каждый день проводим по две тренировки: вчера утром был тренажёрный зал, сегодня утром — беговая работа. Как сказал Виллиам де Оливейра, улыбки постепенно пропадают на лицах (улыбается). А так ребята в хорошем настроении приехали, все рады друг друга видеть, все общаются. Есть новички, молодёжь, достаточно много, поэтому все втягиваются в тренировочный процесс, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

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