Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: сборной России до топ-команд ЧМ-2026 как до луны — без шансов

Кирьяков: сборной России до топ-команд ЧМ-2026 как до луны — без шансов
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы сборной России на чемпионате мира 2026 года, если бы команда имела возможность в нём участвовать.

«Всё зависело бы от состава групп на чемпионате мира. И от того, кто был бы у сборной России дальше по сетке плей-офф, если бы команда участвовала в чемпионате мира. Можно было бы даже побороться и пройти 1/16 финала. Всё зависит от этого.

Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных нам очень далеко, как до луны — вообще без шансов. Во всём остальном играет роль доля везения и случая. Всё зависит от того, кто тебе попадётся в группе и на стадии плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России не участвует в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Обе организации объявили о временном отстранении национальной команды, а также российских клубов от всех международных соревнований под своей эгидой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android