Кирьяков: сборной России до топ-команд ЧМ-2026 как до луны — без шансов

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы сборной России на чемпионате мира 2026 года, если бы команда имела возможность в нём участвовать.

«Всё зависело бы от состава групп на чемпионате мира. И от того, кто был бы у сборной России дальше по сетке плей-офф, если бы команда участвовала в чемпионате мира. Можно было бы даже побороться и пройти 1/16 финала. Всё зависит от этого.

Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных нам очень далеко, как до луны — вообще без шансов. Во всём остальном играет роль доля везения и случая. Всё зависит от того, кто тебе попадётся в группе и на стадии плей-офф», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России не участвует в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Обе организации объявили о временном отстранении национальной команды, а также российских клубов от всех международных соревнований под своей эгидой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.