Махачкалинское «Динамо» объявило о выходе из отпуска

Махачкалинское «Динамо» в клубных соцсетях объявило о выходе из отпуска и начале предсезонной подготовки. Команда уже прошла медосмотр в Москве и отправилась в Санкт-Петербург, где запланированы два учебно-тренировочных сбора.

«Большую часть времени команда будет работать в режиме двух тренировок в день. Первый сбор продлится до 4 июля включительно. Второй — с 7 по 17 июля. В период подготовки к сезону у «Динамо» запланировано шесть контрольных матчей. О датах поединков и соперниках мы сообщим дополнительно», — написала клубная пресс-служба.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).