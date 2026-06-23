«Мбаппе превзойдёт рекорд Месси, Холанд — легенда». Мамаев оценил гонку бомбардиров ЧМ

Чемпион России в составе ПФК ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал голевые показатели норвежского форварда Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026, сравнив их с результатами аргентинца Лионеля Месси.

В понедельник, 22 июня, в матчах 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 французская сборная одержала победу над Ираком (3:0), норвежцы обыграли Сенегал (3:2), а аргентинцы выиграли у команды Австрии (2:0). Месси, француз Килиан Мбаппе и Холанд забили по два мяча в этих встречах, при этом аргентинец не реализовал пенальти в начале первого тайма. У Месси теперь 18 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, он является рекордсменом по этому показателю. У Мбаппе 16 забитых мячей, а у Холанда, впервые выступающего на ЧМ, четыре гола в двух матчах.

«Месси не попал в ворота, исполняя пенальти. А почему? Лучше него никто не ответит. Мбаппе конкуренция с Месси подхлёстывает. Лионель словно говорит ему: «Подожди, я ещё здесь!» Очевидно, Мбаппе превзойдёт его рекорд. У него ещё два‑три, возможно, турнира впереди. Месси лучше сохранять рекорд сейчас и забивать ещё. Лионель только позитивно влияет на команду. Про него не говорили так, как про Криштиану Роналду, что он мешает. У Месси манера исполнения пенальти с паузой, а вратарь стоял до конца. И в этот момент бьющий может сделать неправильное решение. Так и получилось.

Малейшая неточность у своих ворот может стать фатальной. Именно так Ирак «привёз» себе два гола от французов. Тут должен тренер работать над этим моментом.

Холанд — легенда, он в когорте легендарных. После Месси и Криштиану он сопоставим с Мбаппе по голам за год. Он как Месси для Аргентины», — сказал Мамаев в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.