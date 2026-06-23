Дженнаро Гаттузо возглавил «Лацио»

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо возглавил римский «Лацио», сообщает пресс-служба клуба. Ранее Гаттузо работал в сборной Италии и покинул национальную команду после поражения в финале отбора к чемпионату мира — 2026 от национальной команды Боснии и Герцеговины — 1:1 (1:4 пен.).

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка. Чемпионом страны стал миланский «Интер». Второе место занял «Наполи», а тройку лидеров замкнула «Рома».

48-летний Гаттузо прежде работал в хорватском «Хайдуке», «Марселе», «Валенсии», «Наполи» и «Милане». В качестве тренера Дженнаро выигрывал Кубок Италии в сезоне-2019/2020.