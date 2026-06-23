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Тарханов: тренерский штаб Узбекистана придумает, как противостоять Роналду на ЧМ-2026

Тарханов: тренерский штаб Узбекистана придумает, как противостоять Роналду на ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Тарханов, возглавлявший ташкентский «Пахтакор» в период с 1991 по 1992 год, поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Узбекистана с командой Португалии на ЧМ‑2026. Игра состоится сегодня, 23 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда сейчас смотришь чемпионат мира, видишь, как сборные, о которых раньше и не слышали, противостоят сильным соперникам. Они всё равно бьются и сражаются. Думаю, Узбекистан будет так же играть против Португалии. У них достаточно хорошие футболисты. Сборная Узбекистана окажет сопротивление такому сопернику.

Тренерский штаб Узбекистана разберёт игру Португалии и что-то придумает, чтобы противостоять Роналду. Шансы на победу у Узбекистана есть. Все команды оказывают сопротивление. Криштиану — хороший, атакующий и забивной футболист. Первая игра на чемпионате мира у него была провальной. Но он — чистый бомбардир, его можно перекрыть. А Месси сложнее закрывать: он техничный и обладает футбольным интеллектом. Они с Роналду — разноплановые игроки», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В матче 1-го тура сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счётом 1:3.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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