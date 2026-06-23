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«Локомотив» объявил о подписании Александра Коваленко

«Локомотив» объявил о подписании Александра Коваленко
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Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из «Сочи». Стороны заключили арендное соглашение на один сезон.

Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» арендует Коваленко с опцией выкупа за 400 млн рублей. При этом опция выкупа имеет необязательный характер.

Контракт Коваленко с «Сочи» рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне Александр сыграл в рамках Мир Российской Премьер-Лиги 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. До «Сочи» полузащитник успел поиграть за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». В составе санкт-петербургского клуба Коваленко даже становился чемпионом России.

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