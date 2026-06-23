Журналист сообщил новости об отце Месси, которого госпитализировали во время ЧМ-2026

Аргентинский журналист Анхель Де Брито сообщил, что отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе Месси был выписан из больницы и продолжит восстановление дома. Ранее папа аргентинского форварда угодил в медучреждение. О причинах его госпитализации не сообщалось, но семья Лионеля подтвердила наличие проблем со здоровьем у 68-летнего Хорхе.

Напомним, накануне Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету 38-летнего нападающего 18 забитых мячей — на два больше, чем у завершившего карьеру немца Мирослава Клозе и нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе.