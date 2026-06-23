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Килиан Мбаппе отреагировал на 100‑й матч за сборную Франции постом в соцсети

Килиан Мбаппе отреагировал на 100‑й матч за сборную Франции постом в соцсети
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал достижение важной вехи в карьере. Мбаппе стал первым футболистом, который провёл 100 матчей за «трёхцветных» до достижения 30‑летнего возраста.

«Нет лучшего подарка, чем выход в следующий этап, чтобы отметить мою 100-ю игру за национальную команду. Мы на верном пути и продолжим делать так, чтобы вы гордились нами», — написал Мбаппе в соцсети.

В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года 27‑летний форвард вышел в стартовом составе на матч с Ираком. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и завершилась победой французов со счётом 3:0. Мбаппе отметился дублем. Франция с шестью очками после двух туров возглавляет группу I и обеспечила себе выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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