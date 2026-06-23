Аршавин: Криштиану Роналду — это проблема для сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду является проблемой для национальной команды. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью с ДР Конго, Роналду не отметился результативными действиями.

— Вокруг Португалии много разговоров о конфликте между Роналду и молодыми игроками. Это может сказаться на результате?

— Саму игру с ДР Конго посмотреть не получилось, могу основываться только на общих впечатлениях и мнениях других людей. В целом ещё перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик. Была чуйка, что это может сказаться на игре и результате. В матче с ДР Конго это было видно.

Но всё может измениться — зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которые выиграли всё в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».