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Кирьяков: сборная Кюрасао после чемпионата мира — 2026 вернётся домой героем

Кирьяков: сборная Кюрасао после чемпионата мира — 2026 вернётся домой героем
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Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о выступлении сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу 2026 года. Это дебютное мировое первенство для данной команды.

«Кюрасао легко играть, когда на тебя ничего не давит и твоя задача — взять очко. И потом вернуться домой героями. Это максимум того, чего эта сборная может добиться. Сборная Кюрасао это сделала — все задачи решены. Не стоит говорить, что есть какие-то шансы пройти дальше. Всем всё очевидно. Для таких стран огромный праздник, что сборная участвует в чемпионате мира», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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