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Тренер «Зенита» Тимощук объяснил, почему на ЧМ-2026 появились проходные матчи

Тренер «Зенита» Тимощук объяснил, почему на ЧМ-2026 появились проходные матчи
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил, почему на чемпионате мира — 2026 появились проходные матчи. По мнению Тимощука, это связано с тем, что с этого года в розыгрыше турнира принимают участие сразу 48 команд.

— Сейчас идёт чемпионат мира. Как вам эти первые дни? По сути, уже 2-й тур заканчивается. Какие тенденции, может быть, для себя подметили?
— Достаточно много борьбы, конечно же. Как вы знаете, стало больше команд участвовать в чемпионате, и есть такие сборные, о которых раньше мы не думали, что они могут соответствовать уровню чемпионата мира, но они появились. Поэтому появились и проходные матчи. Но многие стараются — даже если мы вспомним Кюрасао Дика Адвоката, они добились ничьей. Все бьются, все хотят показать себя на фоне мастеровитых, сильных соперников.

Пока то, что происходит в группе, не вносит ясности в чемпионат мира. Естественно, есть фавориты, если мы берём Испанию, Францию, наверное, Англию. Лично для меня это команды, которые будут бороться за первые места. И нужно подождать, когда начнётся плей-офф. Тогда будет более или менее понятно, куда мы движемся на чемпионате мира, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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