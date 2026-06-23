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«Арсенал» тайно пытается убедить Альвареса выбрать Лондон вместо «Барселоны» — indykaila

«Арсенал» тайно пытается убедить Альвареса выбрать Лондон вместо «Барселоны» — indykaila
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Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры о возможном переходе аргентинского форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. По информации indykaila News в социальной сети, клуб запустил «тайную операцию» с целью убедить Альвареса выбрать Лондон вместо перехода в «Барселону». Если сделка состоится, Альварес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала».

Ранее сообщалось, что сам Альварес предпочитает играть за «Барселону» и не рассматривает варианты с переходом в «Реал» или «Арсенал». В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

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